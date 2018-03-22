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Швец рассказал о тяготах жизни в интернате ЦСКА
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Футболист Швец рассказал о тяготах жизни в интернате ЦСКА 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник грозненского «Ахмата» и сборной России по футболу Антон Швец рассказал о тяготах жизни в интернате ЦСКА.
«Как же мне было страшно одному в интернате! Папе со мной оставаться не разрешали, но он технично пробирался и спал со мной в комнате. Когда он уже не мог проводить со мной столько времени, я плакал от тоски. По выходным только и мечтал, чтобы съездить домой, а днем в будни часто вырывался к отцу на работу», — цитирует Швеца Sport24.
Он также признался, что его обижали старшие ребята в интернате.
«Меня в интернате часто обижали старшие — я-то был самым маленьким. Звонил папе, он приезжал очень злой, разбирался. После этого никто не трогал»
Ранее Швец в преддверии контрольного матча с Бразилией выразил мнение, что российская команда способна на равных играть с сильнейшими соперниками.
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