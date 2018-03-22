Футболист Швец рассказал о тяготах жизни в интернате ЦСКА

Полузащитник грозненского «Ахмата» и сборной России по футболу Антон Швец рассказал о тяготах жизни в интернате ЦСКА.

«Как же мне было страшно одному в интернате! Папе со мной оставаться не разрешали, но он технично пробирался и спал со мной в комнате. Когда он уже не мог проводить со мной столько времени, я плакал от тоски. По выходным только и мечтал, чтобы съездить домой, а днем в будни часто вырывался к отцу на работу», — цитирует Швеца Sport24.

«Меня в интернате часто обижали старшие — я-то был самым маленьким. Звонил папе, он приезжал очень злой, разбирался. После этого никто не трогал» Он также признался, что его обижали старшие ребята в интернате.

Ранее Швец в преддверии контрольного матча с Бразилией выразил мнение, что российская команда способна на равных играть с сильнейшими соперниками.