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Последние новости о Чемпионате мира-2018 можно будет узнавать в мессенджерах
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Последние новости о Чемпионате мира-2018 можно будет узнавать в мессенджерах 

Newsroom24 22 марта 2018
Фото: Newsroom24
Посетители матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 смогут следить за новостями на стадионе в дни матчей в каждом городе-организаторе. Об этом сообщает пресс-служба Оргкомитета «Россия-2018». У всех 12 российских арен появятся собственные каналы в Viber и Telegram. С помощью этих каналов можно будет получить полную информацию об особенностях работы и расположении стадионов, доступных сервисах и развлечениях, а также о порядке выхода со стадиона и режиме работы общественного транспорта после окончания матча.
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