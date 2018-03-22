Последние новости о Чемпионате мира-2018 можно будет узнавать в мессенджерах

Посетители матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 смогут следить за новостями на стадионе в дни матчей в каждом городе-организаторе. Об этом сообщает пресс-служба Оргкомитета «Россия-2018». У всех 12 российских арен появятся собственные каналы в Viber и Telegram. С помощью этих каналов можно будет получить полную информацию об особенностях работы и расположении стадионов, доступных сервисах и развлечениях, а также о порядке выхода со стадиона и режиме работы общественного транспорта после окончания матча.