Главный тренер сборной Португалии: Мы не считаем себя фаворитами чемпионата мира в России

«Мы не считаем себя фаворитами предстоящего чемпионата мира. У нас нет мечты, но у нас есть цель. Мы будем бороться за победу на Мундиале. Пепе и Данило не вызваны на товарищеские игры против Египта и Голландии по причине травм. Травмы — это нормальное явление в футболе, особенно в текущей части сезона. У нас есть много игроков, на которых мы также можем рассчитывать в текущий момент», — цитирует Сантуша официальный сайт Португальской федерации футбола.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Португалии сыграет в группе B с командами: Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, «Лужники») и Ирана (25 июня, Мордовия).