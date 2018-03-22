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Главный тренер сборной Португалии: Мы не считаем себя фаворитами чемпионата мира в России
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Главный тренер сборной Португалии: Мы не считаем себя фаворитами чемпионата мира в России 

Советский спорт 22 марта 2018
Фото: Soccer News
«Мы не считаем себя фаворитами предстоящего чемпионата мира. У нас нет мечты, но у нас есть цель. Мы будем бороться за победу на Мундиале. Пепе и Данило не вызваны на товарищеские игры против Египта и Голландии по причине травм. Травмы — это нормальное явление в футболе, особенно в текущей части сезона. У нас есть много игроков, на которых мы также можем рассчитывать в текущий момент», — цитирует Сантуша официальный сайт Португальской федерации футбола.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Португалии сыграет в группе B с командами: Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, «Лужники») и Ирана (25 июня, Мордовия).
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