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Матч «Амкар» — «Локомотив» перенесен в Москву
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Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в Москве на «РЖД Арене» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По решению правления «Амкара» матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» состоится 31 марта на «РЖД Арене» в Москве и начнётся в 21:30 мск.
«Надеемся, что решение будет встречено нашими болельщиками с пониманием. В связи с невозможностью проводить домашние матчи на своем поле руководством Клуба было предложено несколько вариантов организации поединка, и именно этот вариант Правление сочло оптимальным для «Амкара» по целому ряду причин. Во-первых, мы пришли к договоренности с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча. «Локомотив» берет на себя все расходы по проведению игры, а «Амкар» получает всю прибыль от билетной программы. С учетом нынешней ситуации в Клубе, это существенно для «Амкара». Во-вторых, игра пройдет на хорошем поле и в истинно футбольной атмосфере. «Амкар» никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, и мы рассчитываем на то, что голос гостевого сектора арены в Черкизово, который на этот раз фактически станет домашним, поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны. Для красно-чёрных стало доброй традицией добиваться положительных результатов на лучших стадионах России. Только в текущем сезоне в активе «Амкара» — выездные победы над «Локомотивом» и «Рубином», ничьи со «Спартаком» и «Краснодаром». Не сомневаемся, что перенос матча на «РЖД Арену» только добавит нашим футболистам эмоций, что позволит им показать в матче с лидерами чемпионата все, на что они способны. Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства нашим болельщикам, и в первую очередь — обладателям абонементов. В ближайшее время мы сообщим о способах предоставления им компенсации из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств», — говорится на сайте «Амкара».
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