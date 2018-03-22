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«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Ибрагимовичем
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«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Ибрагимовичем 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: EPA
"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, информирует официальный сайт клуба. Ранее появилась информация, что 36-летний швед в ближайшее время подпишет соглашением с клубом MLS "Лос-Анджелес Гэлакси".
— Каждый человек в клубе хотел бы поблагодарить Златана за его вклад в команду с момента его прихода. Желаем всего самого лучшего в будущем, — говорится в сообщении.
Ибрагимович перешел в "МЮ" летом 2016 года. На его счету 29 мячей в 53 играх за клуб во всех турнирах. Вместе с манкунианцами он завоевал Суперкубок Англии-2016, выиграл Лигу Европы-2016/17 и Кубок Английской лиги-2016/17.
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