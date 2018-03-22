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Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста
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Сборная Бразилии испугалась 21-летнего российского футболиста 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренер сборной Бразилии Клебер Шавьер в преддверии товарищеского матча с командой России отметил сильнейших футболистов соперника. Его слова приводит РИА Новости.
Шавьер назвал полузащитника ЦСКА Александра Головина одним из опаснейших футболистов в сборной России.
«Головин — один из игроков, который вызывает большое внимание. Мы отдельно будем следить за ним. Он сделает игру интересной», — заявил тренер.
Специалист также отметил других футболистов: «Глушаков очень сильно помогает команде, Смолов, Федор Кудряшов​, братья Миранчуки очень сильны».
Головин перешел в ЦСКА в 2012 году, в 2015-м дебютировал в основном составе команды. На его счету также 15 игр за сборную России, в которых он отметился двумя голами. В составе юниорской сборной спортсмен стал победителем чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в 2013 году
Товарищеский матч между Россией и Бразилией состоится 23 марта. Начало игры в 19.00 по московскому времени.
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