Тренер сборной Англии уверен в высоком уровне организации ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт заявил, что уверен в высоком уровне организации чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Если бы я был болельщиком, то поехал бы на чемпионат мира. Я провел некоторое время в России и чувствовал себя исключительно комфортно в этой стране. Но, конечно, каждый человек вправе решать сам, что ему делать в этой ситуации", — цитирует тренера ВВС.

Ранее сообщалось, что сборная Англии планирует тщательно отнестись к потреблению пищи на чемпионате мира — 2018 в связи с новостями об «отравлении российского шпиона» в Великобритании.