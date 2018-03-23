Голкипер «Ювентуса» Буффон сравнил Месси и Роналду

«Криштиану Роналду, возможно, потому что он немного старше, стал убийцей в штрафной площади. По сравнению с прежним Роналду нынешний больше экономит силы и не смещается на фланги, чтобы сделать какой-нибудь трюк», — подчеркнул Буффон, заявив, что португалец может превратить в гол любую передачу в штрафную площадь. Итальянец отметил, что Месси в большей степени является созидателем атак, нежели завершителем.

Буффон встретится с Месси в товарищеском матче между сборными Италии и Аргентины, который пройдёт 23 марта, а также будет противостоять Роналду на клубном уровне в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Ранее президент «Реала» опроверг слухи об уходе Роналду из клуба.