Буффон сравнил Месси и Роналду

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду. «Это два совершенно разных игрока. Месси — более всесторонний игрок, потому что он действует из глубины, обладает лучшей техникой и видением игры», — приводит слова Буффона Football Italia.
Итальянец отметил, что Месси в большей степени является созидателем атак, нежели завершителем.
«Криштиану Роналду, возможно, потому что он немного старше, стал убийцей в штрафной площади. По сравнению с прежним Роналду нынешний больше экономит силы и не смещается на фланги, чтобы сделать какой-нибудь трюк», — подчеркнул Буффон, заявив, что португалец может превратить в гол любую передачу в штрафную площадь.
Буффон встретится с Месси в товарищеском матче между сборными Италии и Аргентины, который пройдёт 23 марта, а также будет противостоять Роналду на клубном уровне в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Ранее президент «Реала» опроверг слухи об уходе Роналду из клуба.