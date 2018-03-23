Прядкин: регионы должны возрождать футбол, чтобы использовать стадионы ЧМ-2018

«Мы довольно подробно обсуждали с Виталием Мутко вопрос наследия стадионов. Главная проблема понятна: не будет клубов, и этим аренам придется очень сложно — содержание стадиона обходится примерно в 300 миллионов рублей в год, а это достаточно серьезные деньги для Мордовии или Волгограда. Значит, нужно худо-бедно, но хотя бы часть этих средств окупать», — сказал Прядкин. Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что регионы должны возрождать у себя футбол, чтобы использовать построенные к чемпионату мира 2018 года стадионы. Об этом сообщает ТАСС.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдёт на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что нижегородский стадион ЧМ-2018 по футболу близок к вводу в эксплуатацию.