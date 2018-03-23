Работу сотовых сетей и камер видеонаблюдения для ЧМ-2018 протестируют на матче Россия-Бразилия

Работа сотовых сетей и камер видеонаблюдения будет протестирована на матче Россия-Бразилия в рамках подготовки к проведению встреч чемпионата мира по футболу 2018 г. в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

«ДИТ Москвы в ходе товарищеского матча между сборными России и Бразилии протестирует 23 марта готовность стадиона «Лужники» к чемпионату мира. Будет проверено качество работы сотовых сетей всех операторов в режиме максимальной загрузки, а также протестирована служебная связь для организаторов и городских служб (городского штаба, «скорой помощи», департамента жилищно-коммунального хозяйства, группы видеонаблюдения ДИТ) и работа камер видеонаблюдения», — отметили в пресс-службе.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии по футболу состоится на стадионе «Лужники» 23 марта 2018 г. Начало игры — в 19:00.