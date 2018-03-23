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Лунев — лучший игрок «Зенита» в марте
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Лунев — лучший игрок «Зенита» в марте по версии болельщиков 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: ТАСС
"Зенит" на официальном сайте сообщил, что лучшим игроком команды по итогам марта назван вратарь Андрей Лунев. В споре за это звание голкипер опередил Далера Кузяева и Бранислава Ивановича.
Отметим, что в марте Лунев принял участие в 3 матчах, пропустив 3 мяча. В его активе отраженный пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" (1:1).
Голкипер выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. За это время он принял участие в 38 матчах, пропустив в них 22 мяча (в 21 игре он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности).
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