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1,5 тысячи человек пришли посмотреть тренировку Болта
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Тренировку ФК «Боруссия» с участием Усэйна Болта посетило более 1400 человек 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
На открытой тренировке дортмундской "Боруссии" с участием восьмикратного олимпийского чемпиона в спринтерском беге Усэйна Болта из Ямайки присутствовало более 1400 человек. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.
31-летний спортсмен принял участие в разминке, работе с мячом, небольшой двусторонней игре, а также исполнил пенальти.
Болт завершил карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне, который прошел в августе прошлого года. На том турнире 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров. Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де— Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).
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