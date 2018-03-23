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«Манчестер Юнайтед» готовит деньги за Неймара
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«Манчестер Юнайтед» готовит 260 миллионов фунтов на покупку Неймара 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассматривает покупку нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает Diario Gol. Сумма сделки может достичь 260 миллионов фунтов стерлингов. Также в предложение может быть включен полузащитник "МЮ" Поль Погба.
Нападающий может стать отличной заменой Алексиса Санчеса на "Олд Траффорд", считают боссы клуба. Чилиец испытывает большие проблемы с адаптацией и в текущем сезоне отличился лишь однажды в шести матчах.
Неймар после перехода в парижский клуб за рекордные 222 миллиона евро провел 20 матчей и забил 20 голов. Сейчас игрок восстанавливается после травмы.
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