«Манчестер Юнайтед» готовит деньги за Неймара

«Манчестер Юнайтед» готовит 260 миллионов фунтов на покупку Неймара

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассматривает покупку нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает Diario Gol. Сумма сделки может достичь 260 миллионов фунтов стерлингов. Также в предложение может быть включен полузащитник "МЮ" Поль Погба

Нападающий может стать отличной заменой Алексиса Санчеса на "Олд Траффорд", считают боссы клуба. Чилиец испытывает большие проблемы с адаптацией и в текущем сезоне отличился лишь однажды в шести матчах.

Неймар после перехода в парижский клуб за рекордные 222 миллиона евро провел 20 матчей и забил 20 голов. Сейчас игрок восстанавливается после травмы.