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Ибрагимович поприветствовал Лос-Анджелес в себе
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Ибрагимович поприветствовал Лос-Анджелес в себе 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Soccer News
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович объявил о переходе в американский «Лос-Анджелес Гэлэкси». Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
«Лос-Анджелес, добро пожаловать в Златана», — написал швед в подписи к видеозаписи, на которой он в форме нового клуба оказался в одном кадре со львом.
Ибрагимович ушел из МЮ 22 марта. Последний матч в составе английского клуба швед провел против «Бернли» в конце декабря 2017 года. После этого футболист не попадал даже на скамейку запасных. Всего с лета 2016-го форвард провел 53 матча и забил 29 мячей в составе манкунианцев.
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