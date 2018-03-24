Ещё
Смолов: так никто и не играл
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смолов объяснил молчание российских футболистов фразой «никто и не играл» 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России Федор Смолов объяснил отказ российских игроков от общения с журналистами после поражения от сборной Бразилии (0:3). Слова форварда передает корреспондент «Ленты.ру».
«Никто из игроков не общался с прессой? Так никто не играл», — сказал Смолов журналистам в микст-зоне после игры, которая состоялась 23 марта в «Лужниках».
Высказывание нападающего ряд журналистов посчитал неприемлимым. В частности, Игорь Рабинер в Twitter раскритиковал Смолова, отметив, что «не хотел бы слышать из его уст аналогий между отсутствием игры и интервью после нее».
Российская команда под руководством Станислава Черчесова крупно уступила сборной Бразилии. Голы на счету Миранды, Коутиньо и Паулиньо. Впереди у россиян еще одна товарищеская встреча. Матч против сборной Франции пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта.
В составе российской команды 28-летний Смолов провел 29 матчей и забил 11 мячей.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл5
Российские футболисты отметили поражение в баре39
Коляда завоевал медаль на ЧМ в Милане3
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение