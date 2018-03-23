Ещё
В Калининградской области занялись инфраструктурой к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Калининградской области занялись инфраструктурой к ЧМ-2018 

РИА Новости 23 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Власти Калининградской области после получения разрешения на ввод в эксплуатацию стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018, занялись подготовкой транспортной инфраструктуры и благоустройством территории, сообщили в пресс-службе региона.
Ранее сообщалось, что в Калининграде в пятницу получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
"Наша арена одна из первых получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Главный спортивный объект чемпионата готов к организации футбольных матчей. Правительство Калининградской области в свою очередь оказывало все необходимое содействие в реализации проекта. Сейчас в центре внимания — подготовка транспортной инфраструктуры и благоустройство территории вокруг стадиона", — цитирует пресс-служба главу Калининградской области Антона Алиханова.
По информации властей калининградской области, ближайший тестовый матч на новой арене состоится 11 апреля. Домашнюю встречу в рамках первенства Футбольной национальной лиги проведет ФК «Балтика» с «Крыльями Советов» (Самара).
Во время ЧМ-2018 на «Стадионе Калининград» сыграют сборные Хорватии и Нигерии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, Англии и Бельгии.
РИА Новости: последние новости
Болеть опасно. Британские фанаты страдают не за футбол Британские фанаты пообещали устроить "третью мировую" на ЧМ-2018 В России начали действовать усиленные меры безопасности в связи с ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA ударил соперника ногой в пах и сломал палец6
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием179
Россиянка потерпела первое поражение в ММА2
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Кличко пополнил «золотой фонд» своих цитат новой фразой2
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение