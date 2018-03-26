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«Атлетико» и «Барселона» заключили соглашение
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СМИ: «Атлетико» и «Барселона» заключили джентльменское соглашение 

RT на русском 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» заключили джентльменское соглашение относительно нападающего Антуана Гризманна. Как сообщает AS, «Барселоной» не будет вмешиваться в ход переговоров между Гризманои и «Атлетико» о продлении контракта, однако если француз откажется подписывать новое соглашение с мадридским клубом, то руководство «матрасников» незамедлительно сообщит об этом представителям «Барселоны».
Действующее контракт Гризманна с «Атлетико» истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Гризманн подыскивает дом в Барселоне.
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