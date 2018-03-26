«Атлетико» и «Барселона» заключили соглашение

Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» заключили джентльменское соглашение относительно нападающего Антуана Гризманна. Как сообщает AS, «Барселоной» не будет вмешиваться в ход переговоров между Гризманои и «Атлетико» о продлении контракта, однако если француз откажется подписывать новое соглашение с мадридским клубом, то руководство «матрасников» незамедлительно сообщит об этом представителям «Барселоны».
Действующее контракт Гризманна с «Атлетико» истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Гризманн подыскивает дом в Барселоне.