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Роналду установил новый рекорд
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Роналду вышел на третье место в списке бомбардиров всех сборных в истории футбола 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров всех футбольных сборных в истории.
Об этом сообщает «Чемпионат».
В товарищеском матче с Египтом Роналду сделал дубль и довёл количество голов за сборную Португалии до 81.
Он на один гол опередил Кунисигэ Камамото. Больше Роналду в матчах за национальные команды забивали венгр Ференц Пушкаш (84 мяча) и иранец Али Даеи (109).
Ранее сообщалось, что дубль Роналду принёс сборной Португалии по футболу победу над Египтом в контрольном матче.
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