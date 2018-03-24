Роналду установил новый рекорд

Роналду вышел на третье место в списке бомбардиров всех сборных в истории футбола

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров всех футбольных сборных в истории.

Об этом сообщает «Чемпионат».

В товарищеском матче с Египтом Роналду сделал дубль и довёл количество голов за сборную Португалии до 81.

Он на один гол опередил Кунисигэ Камамото. Больше Роналду в матчах за национальные команды забивали венгр Ференц Пушкаш (84 мяча) и иранец Али Даеи (109).

Ранее сообщалось, что дубль Роналду принёс сборной Португалии по футболу победу над Египтом в контрольном матче.