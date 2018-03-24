Акинфеев совершит чудо или будет мемом на века

Портал Business Insider представил список самых интересных игроков сборных, которые примут участие на предстоящем чемпионате мира 2018 года. В национальной команде России британское издание выделило голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Игорь Акинфеев способен совершить приличный сейв или даже два, но он также подвержен неудачам.
В случае с Акинфеевым возможны два расклада на чемпионате мира в России. Либо он совершит настоящее чудо, либо станет интернет-мемом на века», — говорится в сообщении.