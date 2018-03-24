Ещё
Акинфеев совершит чудо или будет мемом на века
Далее:
Читайте также:
Ещё

Business Insider: Акинфеев на ЧМ совершит чудо в воротах или будет мемом на века 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
Портал Business Insider представил список самых интересных игроков сборных, которые примут участие на предстоящем чемпионате мира 2018 года. В национальной команде России британское издание выделило голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Игорь Акинфеев способен совершить приличный сейв или даже два, но он также подвержен неудачам.
В случае с Акинфеевым возможны два расклада на чемпионате мира в России. Либо он совершит настоящее чудо, либо станет интернет-мемом на века», — говорится в сообщении.
Чемпионат.com: последние новости
Смолов: никто из сборной России не играл в матче с Бразилией Черчесов: Шишкин – мой футболист, он был и остаётся в обойме сборной России Вратарь «Локомотива» Гилерме – о РФПЛ, расизме, сборных России и Бразилии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл5
Российские футболисты отметили поражение в баре39
Коляда завоевал медаль на ЧМ в Милане3
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение