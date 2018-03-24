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Российские футболисты отметили поражение в баре
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Российские футболисты в ночном клубе отпраздновали разгром от Бразилии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Игроки российской сборной Константин Рауш и Роман Нойштедтер после поражения от команды Бразилии со счетом 0:3 отправились в ночной клуб «Дюран».
Видео отдыха спортсменов в компании нескольких девушек опубликовал паблик Mash.
Нойштедтер остался на скамейке запасных во время товарищеского мачта, а Рауш и вовсе отсутствовал в заявке команды на игру.
В пятницу сборная Бразилии в товарищеском матче в Лужниках разгромила сборную России со счетом 3:0. Российская сборная впервые в истории крупно проиграла на своем поле. Главный тренер сборной Станислав Черчесов назвал причины разгрома российской команды.
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