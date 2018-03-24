Российские футболисты отметили поражение в баре

Российские футболисты в ночном клубе отпраздновали разгром от Бразилии

Видео отдыха спортсменов в компании нескольких девушек опубликовал паблик Mash.

Нойштедтер остался на скамейке запасных во время товарищеского мачта, а Рауш и вовсе отсутствовал в заявке команды на игру.