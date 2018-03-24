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Рауша и Нойштедтера оштрафовали за поход в клуб
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РФС оштрафовал футболистов сборной России Рауша и Нойштедтера за поход в ресторан после матча с Бразилией 

RT на русском 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) объявил о дисциплинарном взыскании в отношении игроков сборной России Константина Рауша и Романа Нойштедтера за нарушение правил внутреннего распорядка.
«После игры с Бразилией мы дали возможность футболистам провести определённое время с родными и близкими. Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, даёт повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков», — говорится в сообщении РФС.
По сообщения СМИ оба игрока после матча с Бразилией, который завершился поражение сборной России со счётом 0:3 посетили один из московских ресторанов.
Ранее сообщалось, что Руслан Камболов покинул расположение сборной России по футболу.
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