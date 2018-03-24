Рауша и Нойштедтера оштрафовали за поход в клуб

РФС оштрафовал футболистов сборной России Рауша и Нойштедтера за поход в ресторан после матча с Бразилией

Российский футбольный союз (РФС) объявил о дисциплинарном взыскании в отношении игроков сборной России Константина Рауша Романа Нойштедтера за нарушение правил внутреннего распорядка. «После игры с Бразилией мы дали возможность футболистам провести определённое время с родными и близкими. Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, даёт повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков», — говорится в сообщении РФС. По сообщения СМИ оба игрока после матча с Бразилией, который завершился поражение сборной России со счётом 0:3 посетили один из московских ресторанов. Ранее сообщалось, что Руслан Камболов покинул расположение сборной России по футболу.