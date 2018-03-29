Кузяев пропустит матч с «Уфой»

«Зенит»: у Кузяева повреждён голеностоп, он не сыграет с «Уфой»

Стали известны подробности повреждения полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева и приблизительные сроки его восстановления. «Кузяев позавчера прошел обследование в Финляндии. У него выявлено повреждение голеностопа. Сейчас Далер вернулся в расположение клуба и тренируется по индивидуальной программе. С «Уфой» он точно не сыграет, но сейчас он готовится к матчу с «Краснодаром», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в пресс-службе «Зенита». Ранее Кузяев покинул расположение сборной России из-за травмы, в связи с чём не принял участия в товарищеском матче национальной команды с Францией (1:3).