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Кузяев пропустит матч с «Уфой»
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«Зенит»: у Кузяева повреждён голеностоп, он не сыграет с «Уфой» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности повреждения полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева и приблизительные сроки его восстановления.
«Кузяев позавчера прошел обследование в Финляндии. У него выявлено повреждение голеностопа. Сейчас Далер вернулся в расположение клуба и тренируется по индивидуальной программе. С «Уфой» он точно не сыграет, но сейчас он готовится к матчу с «Краснодаром», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в пресс-службе «Зенита».
Ранее Кузяев покинул расположение сборной России из-за травмы, в связи с чём не принял участия в товарищеском матче национальной команды с Францией (1:3).
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