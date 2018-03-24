Буффон назвал фаворитов чемпионата мира в России

"Сборная Аргентины обладает огромным потенциалом. В её составе присутствуют отличные атакующие футболисты, а также есть несколько сильных защитников. Это один из кандидатов на победу в турнире наряду со сборными Бразилии, Германии и Испании", — цитирует голкипера Football Italia. Голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал претендентов на победу на чемпионате мира-2018.

Сборная Италии не попала на чемпионат мира впервые с 1958 года. В стыковых матчах "скуадра адзурра" уступила шведам (0:1, 0:0).