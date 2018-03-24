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Буффон назвал фаворитов чемпионата мира в России
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Буффон назвал фаворитов чемпионата мира в России 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал претендентов на победу на чемпионате мира-2018.
"Сборная Аргентины обладает огромным потенциалом. В её составе присутствуют отличные атакующие футболисты, а также есть несколько сильных защитников. Это один из кандидатов на победу в турнире наряду со сборными Бразилии, Германии и Испании", — цитирует голкипера Football Italia.
Сборная Италии не попала на чемпионат мира впервые с 1958 года. В стыковых матчах "скуадра адзурра" уступила шведам (0:1, 0:0).
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