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Игрок «Спартака» Ананидзе получил травму
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Футболист «Спартака» Ананидзе получил травму в матче за национальную сборную Грузии 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Reuters
Грузинский полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе получил травму колена в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".
Ананидзе вышел в стартовом составе, но уже на 5-й минуте был заменен из-за повреждения. На данный момент он проходит медобследование, о его результатах будет сообщено позднее.
В текущем сезоне 25-летний Ананидзе провел за "Спартак" в общей сложности 175 минут в чемпионате России. В матче 11-го тура против махачкалинского "Анжи" футболист получил повреждение левого голеностопа, в результате он пропустил больше пяти месяцев. Полузащитник вернулся на поле 4 марта во встрече против московского "Локомотива" (0:0), выйдя на замену на 78-й минуте.
За сборную Грузии Ананидзе провел 36 матчей, в которых забил шесть голов.
Товарищеская встреча Грузия — Литва состоялась в Тбилиси и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.
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