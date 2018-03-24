Игрок «Спартака» Ананидзе получил травму

Футболист «Спартака» Ананидзе получил травму в матче за национальную сборную Грузии

Ананидзе вышел в стартовом составе, но уже на 5-й минуте был заменен из-за повреждения. На данный момент он проходит медобследование, о его результатах будет сообщено позднее.

В текущем сезоне 25-летний Ананидзе провел за "Спартак" в общей сложности 175 минут в чемпионате России . В матче 11-го тура против махачкалинского "Анжи" футболист получил повреждение левого голеностопа, в результате он пропустил больше пяти месяцев. Полузащитник вернулся на поле 4 марта во встрече против московского "Локомотива" (0:0), выйдя на замену на 78-й минуте.

За сборную Грузии Ананидзе провел 36 матчей, в которых забил шесть голов.