Ещё
Футболистов сборной КНР будут выгонять за татуировки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболистов сборной Китая будут выгонять из команды за татуировки 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболисты сборной Китая будут исключаться из состава национальной команды за демонстрирование своих татуировок. В федерации футбола Китая объяснили такое решение тем, что главная футбольная сборная страны должна в том числе нести ответственность в вопросе, касающегося обеспечения здоровой культуры нации. Татуировки по мнению чиновников не позволяют развивать необходимое культурное образование, о чем сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Sports Weekly.
Напомним, что ранее в товарищеском матче с командой Уэльса (0:6) некоторые игроки китайской футбольной сборной вышли на матч с перемотанными скотчем руками и предплечьями. Именно после этого журналисты и задались вопросом о причинах такого решения и позже они выяснили, что игроки были вынуждены так поступить из-за боязни быть исключенными из команды, поскольку у них, очевидно, имеются нательные рисунки.
Вести.Ru: последние новости
Федор Смолов: в сборной России никто не играл Неймар хочет сделать тренером "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике Станислав Черчесов: Бразилия и без Неймара – высший класс
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев жестко ответил на оскорбление грека4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас18
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео10
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой107
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл18
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение