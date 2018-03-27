Месси не сыграет с Испанией из-за повреждения

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сможет принять участия в контрольном матче с команды Испании. На предматчевой тренировке Месси получил небольшое повреждение коленного сутсава, сообщает Mundo Deportivo.

Тренерский штаб национальной команды во главе Хорхе Сампаоли принял решение поберечь здоровье капитана и не станет задействовать Месси в матче против Испании.

Ранее нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями по поводу предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года.