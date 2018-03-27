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Месси не сыграет с Испанией
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Месси не сыграет с Испанией из-за повреждения 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сможет принять участия в контрольном матче с команды Испании. На предматчевой тренировке Месси получил небольшое повреждение коленного сутсава, сообщает Mundo Deportivo.
Тренерский штаб национальной команды во главе Хорхе Сампаоли принял решение поберечь здоровье капитана и не станет задействовать Месси в матче против Испании.
Ранее нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями по поводу предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года.
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