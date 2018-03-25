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Футболист умер прямо во время матча
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Хорватский футболист умер прямо во время матча 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: marsoniafootballclub / Facebook
Спортсмену стало плохо после того, как ему в грудь попал мяч.
Во время матча Хорватской национальной лиги после удара в грудь мячом умер 25-летний футболист Бруно Бобан. Об этом сообщили на странице клуба «Марсония», за который он выступал, в Facebook.
Трагедия произошла на 15-й минуте встречи против «Славонии». После попадания мяча Бобану стало плохо, партнеры по команде и подоспевшие медики спасти спортсмена не смогли.
«Все игроки "Марсонии", руководство и сотрудники выражают глубочайшее сочувствие семье Бобана за эту невосполнимую потерю», — написали на странице клуба.
Причина смерти футболиста пока не оглашается.
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