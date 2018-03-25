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В ФИФА впечатлены «Волгоград-Ареной»
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В ФИФА впечатлены ходом подготовки стадиона «Волгоград-Арена» к ЧМ-2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: DixiNews
Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит оценил готовность стадиона "Волгоград-Арена" к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня мы сосредоточились на стадионе. Ожидаем его введения в эксплуатацию в самое ближайшее время. Многое сделано, остались последние штрихи, все будет готово к чемпионату мира. На нас произвело сильное впечатление то, как Волгоград воспользовался возможностью реализовать инфраструктурные проекты", — сказал Смит.
Ранее сообщалось, что строительные работы на стадионе "Волгоград-Арена" завершены.
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