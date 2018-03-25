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«Новая арена станет настоящим украшением города»
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«Новая арена станет настоящим украшением города» 

Нижегородская правда 25 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
Фото АО «Стройтрансгаз»«Новая арена станет настоящим украшением города»
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков выразил уверенность, что новая арена станет украшением города. Вместе с делегацией представителей FIFA он посетил Нижний Новгород.
«Стадион расположен на нижегородской Стрелке, где сливаются реки Волга и Ока. Конечно, это повлияло на внешний облик объекта: волнообразный фасад здания и его цветовую гамму, Архитектура стадиона позволяет ему гармонировать с историческими кварталами Нижнего Новгорода, вблизи которых он построен. Уверен, новая арена станет настоящим украшением города», — отметил министр.
«Нижегородская правда» публикует новые фотографии со стадиона. Напомним, ближайший тестовый матч на новой арене состоится 15 апреля. Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе «Нижний Новгород» сыграют сборные Швеции и Республики Корея, Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, Швейцарии и Коста-Рики, а также пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.
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