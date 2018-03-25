Названа причина «эпидемии» в российском футболе

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Бывший врач сборной России рассказал о причинах частых травм игроков 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков рассказал о причинах частой травматизации игроков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
"Спорт стал скоростной, требовательный. Порой жестокий. И на Западе получают такие травмы. Это уже стало составной частью нашего спорта. Но на этот год «крестов» хватит. Давайте уж этот год закончим спокойно", — сказал Васильков.
Специалист отметил, что у игроков, возможно, несбалансирована система тренировок.
"Возможно, перегружают игроков, возможно, наоборот, недогружают. Этих специалистов трудно контролировать. Раньше «крест» был один на весь сезон, а теперь — четыре-пять. Это никуда не годится. Надо разбираться, подключать науку и детально разбираться", — добавил он.
Ранее полузащитник сборной России Далер Кузяев травмировался на тренировке национальной команды.
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