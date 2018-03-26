Ещё
«Милан» продлит контракт с Гаттузо на три года
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Милан» продлит контракт с Гаттузо на три года 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: АРФМ
Руководство "Милана" договорилось о продлении контракта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо​ на три года, утверждает Corriere dello Sport. Официально об этом должно быть объявлено в среду, 28 марта. Зарплата 40-летнего тренера по новому соглашению будет составлять два миллиона евро в год плюс бонусы.
Напомним, Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре прошлого года, сменив Винченцо Монтеллу. С новым наставником "россонери" одержали 13 побед 23 матчах сезона.
В чемпионате Италии "Милан" не проигрывает на протяжении 10 встреч, отставая на пять очков от зоны Лиги чемпионов. В Кубке Италии команда вышла в финал, где сыграет с "Ювентусом" 9 мая.
Спорт-Экспресс: последние новости
Федор Смолов: "Не готов предать мечту о сильном европейском чемпионате ради денег" Дидье Дешам: "Колумбия преподала Франции урок агрессивной игры" Кузяев получил травму на тренировке сборной
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас39
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой126
Плющенко обратился к Загитовой157
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение