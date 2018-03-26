СМИ: «Милан» продлит контракт с Гаттузо на три года

Руководство "Милана" договорилось о продлении контракта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо​ на три года, утверждает Corriere dello Sport. Официально об этом должно быть объявлено в среду, 28 марта. Зарплата 40-летнего тренера по новому соглашению будет составлять два миллиона евро в год плюс бонусы.

Напомним, Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре прошлого года, сменив Винченцо Монтеллу. С новым наставником "россонери" одержали 13 побед 23 матчах сезона.

В чемпионате Италии "Милан" не проигрывает на протяжении 10 встреч, отставая на пять очков от зоны Лиги чемпионов. В Кубке Италии команда вышла в финал, где сыграет с "Ювентусом" 9 мая.