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Туран пригрозил журналисту расправой
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Туран пригрозил журналисту расправой 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Истанбула" Арда Туран едва не набросился на журналиста, сообщает NTV.
Несколько дней назад футболист женился на дочери президента Турции Реджепа Эрдогана Аслихан Доган.
Туран вместе с женой выходил из ресторана и один из журналистов спросил у нее, не была ли церемония слишком скромной. На это Аслихан сделала вид, что закрывает рот молнией. Представитель СМИ после этого спросил у нее: "Вам Арда запретил разговаривать?".
В ответ на это Туран набросился на корреспондента: "Будь более уважительным, иначе я разобью тебе голову. Ты с моей женой разговариваешь".
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