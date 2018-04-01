Соперник ЦСКА по Лиге Европы разгромил «Сток Сити» в матче АПЛ

Лондонский "Арсенал" дома одержал разгромную победу над "Сток Сити" в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает ТАСС

В составе победителей дубль оформил Пьер-Эмерик Обамейянг, забив один из мячей с пенальти. Также с одиннадцатиметровой отметки отличился еще один форвард "канониров" Александр Ляказетт

"Арсенал" является соперником московского ЦСКА по 1/4 финала Лиги Европы. Первая встреча между командами состоится в Лондоне 5 апреля.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур"Арсенал" (Лондон) — "Сток Сити" (Сток-он-Трент) — 3:0Голы: 1:0 — Обамейянг — 75 (пен), 2:0 — Обамейянг — 86, 3:0 — Ляказетт — 89 (пен)