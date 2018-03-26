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Игрок сборной Англии наймет охрану на время чемпионата мира в России
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Игрок сборной Англии наймет охрану на время чемпионата мира в России 

Газета.Ru 26 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Неназванный футболист сборной Англии намерен нанять охрану на время чемпионата мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.
По информации The Telegraph, спортсмен заплатит за услуги одного телохранителя £7 тыс. Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет оплачивать подобные расходы.
Также издание сообщает, что футболисты сборной Англии опасаются за безопасность семей за пределами отелей.
Ранее стало известно, что тренер сборной Англии уверен в высоком уровне организации чемпионата мира по футболу.
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