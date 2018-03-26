«Аршавин пригодился бы сборной, если бы был моложе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесова ответил на вопрос, почему в национальную команду не приглашается полузащитник Андрей Аршавин.
«Надо всегда отдавать должное этому футболисту, который блестяще играл за сборную, иногда выдавал даже гениальные матчи. Всё идет всё меняет. Андрей играет у себя в команде, неплохо выступает в Казахстане. Я с ним не разговаривал, но видел его тренировки в Турции, хоть он даже не узнал об этом. Но такая ситуация.
Мы на сегодняшний день приняли решение, что у нас молодая команда. Болельщикам уважение, что помнят наших футболистов, но мы приняли решение, что у нас молодая команда. Я был бы рад, если бы ему лет на десять было меньше. Убеждён, что команде он бы пригодился», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.