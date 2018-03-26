Смолов: предать мечту ради денег я не готов

"Я знаю, что все уехавшие туда футболисты страдают и хотят сбежать. Это совершенно другая планета. Там никто не говорит по-анг­лийски. Ты живешь в вакууме. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал, почему отказался от предложения китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который предлагал 18 млн евро за трансфер и зарплату в 10 млн евро в год. Слова спортсмена приводит MAXIM Online.

И если бы я уехал в Китай, то отказался бы от цели — попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Предать мечту ради денег? Я не готов", — отметил Смолов.