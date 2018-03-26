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Смолов: предать мечту ради денег я не готов
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Смолов: предать мечту ради денег я не готов 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал, почему отказался от предложения китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который предлагал 18 млн евро за трансфер и зарплату в 10 млн евро в год. Слова спортсмена приводит MAXIM Online.
"Я знаю, что все уехавшие туда футболисты страдают и хотят сбежать. Это совершенно другая планета. Там никто не говорит по-анг­лийски. Ты живешь в вакууме.
И если бы я уехал в Китай, то отказался бы от цели — попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Предать мечту ради денег? Я не готов", — отметил Смолов.
Ранее Смолов отверг предложение Ильи Ковальчука перейти в "ПСЖ".
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