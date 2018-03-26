Футболист сборной Англии приедет на ЧМ в Россию под охраной

Один из футболистов английской сборной собирается нанять охрану на время чемпионата мира, который пройдет в этом году в России, информирует The Telegraph

В чужие ворота без остановок

Как забивают вратари } Услуги телохранителя спортсмену обойдутся в £7 тыс. Причем, оплачивать он будет из собственного кармана, поскольку Футбольная ассоциация Англии не собирается нести подобные расходы.

Некоторые футболисты переживают за безопасность за пределами отелей, однако тренер сборной Англии выразил уверенность в высоком уровне организации чемпионата мира по футболу, в том числе и в вопросе безопасности.

Тем временем в преддверии чемпионата мира московские дворы охватила футбольная лихорадка. Турнир по футболу для дворовых команд организовали жители московского района Кунцево. Четыре команды играют навылет — по олимпийской системе.

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