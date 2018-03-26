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Смолов столкнулся с нежеланием топ-клубов брать русских
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Смолов столкнулся с нежеланием топ-клубов брать русских 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о том, что столкнулся с нежеланием иностранных клубов приобретать игроков из России. Слова спортсмена передает Maxim Online.
«Сейчас клубы уровня Лиги чемпионов не горят желанием нас брать. Я с этим столкнулся в трансферное окно. Предложения были, но только в аренду с правом выкупа», — пояснил 28-летний нападающий. Он также отметил, что за рубежом о российских футболистах сложилось предубеждение. Россиян считают хмурыми и закрытыми.
«Обычное дело, когда тренер на просмотре говорит: "Я не хочу видеть русского в своей команде. Не берите его"», — добавил Смолов.
14 марта российский тренер Леонид Слуцкий, подписавший контракт с голландским «Витессом», выразил мнение, что приобретение его новым клубом игроков из России проблематично. Одной из причин Слуцкий назвал высокие финансовые запросы игроков Российской футбольной премьер-лиги.
Этой зимой сообщалось об интересе к Смолову со стороны клубов Английской премьер-лиги. В частности, кандидатуру россиянина рассматривали в «Вэст Хэм Юнайтед».
В сборной России лишь трое игроков представляют иностранные клубы. Это защитник Роман Нойштедтер из турецкого «Фенербахче», вратарь Владимир Габулов из бельгийского Брюгге и полузащитник Денис Черышев, выступающий в составе «Вильярреала».
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