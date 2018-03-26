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Все необходимые объекты в городах‑участниках ЧМ‑2018 адаптировали для инвалидов
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Все необходимые объекты в городах‑участниках ЧМ‑2018 адаптировали для инвалидов 

РИАМО 26 марта 2018
Фото: РИАМО
Стадионы, транспорт и остальную инфраструктуру сделали более комфортной для маломобильных граждан в городах, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в понедельник член исполкома паралимпийского комитета РФ, член временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки к ЧМ— 2018 Эдуард Исаков.
«Объекты во всех городах адаптированы для маломобильных групп населения и инвалидов. Все социальные объекты не вызывают каких-либо опасении. И людям с инвалидностью со всеми группами заболеваниями, людям слабослышащим и слабовидящим будет комфортно находиться», — сказал Исаков.
Он отметил, что городская и транспортная инфраструктура, которая создается в регионах, где будет проходить чемпионат мира в России соответствует всем требованиям.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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