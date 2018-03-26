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В «Баварии» исключили вариант перехода Левандовски
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В «Баварии» исключили вариант перехода Левандовски в другой клуб 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге исключил возможность продажи форварда Роберта Левандовски. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Левандовски останется в "Баварии". Это сто процентов. У нас нет причин менять свое решение.
Я люблю вспоминать 2008 год, когда "Челси" пытался заполучить Франка Рибери. Мы получили замечательное предложение, но ответили отказом. Именно тогда весь мир понял, что невозможно купить игрока "Баварии" против нашей воли", — приводит слова Румменигге Kicker.
Ранее главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан одобрил трансфер Левандовски.
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