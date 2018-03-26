В «Баварии» исключили вариант перехода Левандовски в другой клуб

"Левандовски останется в "Баварии". Это сто процентов. У нас нет причин менять свое решение. Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге исключил возможность продажи форварда Роберта Левандовски. Об этом сообщает "Советский спорт".

Я люблю вспоминать 2008 год, когда "Челси" пытался заполучить Франка Рибери. Мы получили замечательное предложение, но ответили отказом. Именно тогда весь мир понял, что невозможно купить игрока "Баварии" против нашей воли", — приводит слова Румменигге Kicker.