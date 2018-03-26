Сборная России в Твиттере сообщила, что полузащитник национальной команды Далер Кузяев пропустит контрольный матч против Франции. Хавбек уже покинул расположение сборной, в ближайшие дни ему предстоит пройти дополнительное медицинское обследование.
"В течение двух последних дней он тренировался в общей группе без ограничений, однако, по его словам, у него не проходит чувство дискомфорта в области стопы, — говорится в сообщении сборной. — В связи с этим тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем футболиста и не включать его в заявку на контрольный матч против Франции. По прибытию в Санкт-Петербург Кузяев покинул расположение сборной и в ближайшие дни пройдет дополнительное обследование, после которого будут ясны перспективы участия футболиста в ближайших играх".
Матч Россия — Франция состоится завтра, 27 марта. Встреча пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", стартовый свисток прозвучит в 18.50. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.