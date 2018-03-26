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Тренировка сборной России началась с минуты молчания
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Тренировка сборной России по футболу началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерове 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренировка сборной России по футболу на стадионе «Санкт-Петербург» началась с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове.
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Тренировочное занятие проходит в рамках подготовки в контрольному матчу со сборной Франции, который состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее стало известно, что Далер Кузяев не поможет сборной России по футболу в матче с Францией из-за травмы.
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