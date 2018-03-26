Тренировка сборной России началась с минуты молчания

Тренировка сборной России по футболу началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерове

Тренировка сборной России по футболу на стадионе «Санкт-Петербург» началась с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Тренировка @TeamRussia началась с минуты молчания в память о жертвах пожара в #Кемерово pic.twitter.com/t2TTNw0JYg— Сборная России (@TeamRussia) March 26, 2018

Тренировочное занятие проходит в рамках подготовки в контрольному матчу со сборной Франции, который состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.