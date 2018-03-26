Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что полузащитник Джано Ананидзе будет прооперирован в Риме.
«Ананидзе 27 марта вылетает из Тбилиси в Рим. Туда же вместе с руководителем медицинского департамента Михаилом Вартапетовым отправится защитник Георгий Джикия, которому предстоит плановый осмотр», — говорится в сообщении.
Отмечается, что операция на повреждённых крестообразных связках грузинского полузащитника будет проведена 28 марта.
Ранее в «Спартаке» подтвердили, что Ананидзе повредил крестообразную связку колена.