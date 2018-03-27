На сочинском стадионе «Фишт» доступ к Wi-Fi получат 45 тысяч пользователей

Вице-губернатор Краснодарского края сегодня побывал на сочинском стадионе, который примет матчи Чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе администрации региона. Он познакомился с работой единого центра управления «Фиштом». Сюда поступает вся информация с более чем 2 тысяч видеокамер, установленных на стадионе. Система выстроена таким образом, что на стадионе не остается «слепых» зон.

Также заместитель главы региона оценил обеспечение болельщиков качественной мобильной связью и Интернетом во время игр — на стадионе функционирует устойчивая Wi-Fi-сеть, которой смогут одновременно воспользоваться 45 тысяч человек.

«Мы ожидаем, что в период матчей ЧМ-2018 всего в Сочи приедет порядка 1 миллиона человек — это и болельщики, и туристы», — цитирует чиновника пресс-служба. — «Всех мы должны обеспечить качественной мобильной связью и интернетом. Прошу руководителей компаний — операторов обратить на это пристальное внимание и там, где это требуется, провести модернизацию оборудования».