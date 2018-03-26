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Лунёв: после матча с Бразилией были сделаны выводы
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Лунёв: после матча с Бразилией были сделаны выводы 

RT на русском 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Голкипер сборной России по футболу Андрей Лунёв поделился ожиданиями от контрольного матча с командой Франции.
«Идёт подготовка к чемпионату мира. Выводы были сделаны после игры с Бразилией как позитивные, так и отрицательные. В дальнейшем это должно помочь», — заявил Лунёв на пресс-конеференции.
Он отметил, что у команды нет времени реагировать на критику, поскольку нужно продолжать подготовку к домашнему чемпионату мира.
«У сборной Франции все хорошие исполнители. Ко всем надо относиться с уважением и ждать чего-то особенного», — добавил голкипер.
Матч Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 18:50 мск.
Ранее стало известно, кто будет капитаном сборной России по футболу в матче с Францией
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