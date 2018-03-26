«Рубин» примет «Ахмат» и «Ростов»

"Рубин" определился с тем, где проведет домашние матчи РФПЛ с грозненским "Ахматом" (25-й тур) и "Ростовом" (27-й тур).
Оба поединка состоятся на Центральном стадионе Казани. Игра с "Ахматом" запланирована на 7 апреля, с "Ростовом" — на 21 апреля.
"Символично, что свой юбилей — 20 апреля клубу исполнится 60 лет — "Рубин" встретит именно на Центральном стадионе. С Центральным связаны самые яркие страницы в истории клуба, а трибуны стадиона по— прежнему хранят воспоминания громких побед", — говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".