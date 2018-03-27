Стал известен стартовый состав сборной России по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на контрольный матч против национальной команды Франции.
С первых минут на поле стадиона «Санкт-Петербург» выйдут: Андрей Лунёв, Роман Нойштедтер, Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов, Юрий Жирков, Александр Самедов, Александр Головин, Александр Ерохин, Алан Дзагоев, Алексей Миранчук и Фёдор Смолов.
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Францией #RUSFRA pic.twitter.com/Mdxt9v0Fjn— Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.
Матч Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 18:50 мск.
Ранее сообщалось, что болельщики сборной России обыграли французских фанатов в товарищеском матче.