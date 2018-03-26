В Акинфееве нашли демонов

Товарищеский матч с французами — шанс для вратаря сборной России Игоря Акинфеева доказать, что внутренние демоны покинули его, полагают журналисты AFP.

Агентство напомнило, что на чемпионате мира 2014 года Акинфеев допустил грубую ошибку, не поймав мяч после слабого удара во встрече группового этапа с Южной Кореей. Также вратарь был назван виновным в неудаче на прошлогоднем Кубке конфедераций. При этом он остался основным вратарем сборной России.

Тем не менее, AFP утверждает, что репутация Акинфеева не соответствует уровню игры. Отметив его достоинства, агентство напомнило, что при Леониде Слуцком голкипер стал капитаном национальной команды, а при Станиславе Чечрчесове не потерял своего статуса. «В игре с Францией и особенно на чемпионате мира Акинфеев должен показать, что внутренние демоны покинули его», — заключает AFP.

Встреча с французами состоится 27 марта в Санкт-Петербурге. Три дня назад россияне в «Лужниках» сыграли с командой Бразилии и потерпели поражение со счетом 0:3. Акинфеев отыграл весь матч.

Вратарь дебютировал в сборной России в 2004 году. В составе национальной команды он принимал участие в трех чемпионатах Европы и мундиале-2014. В 2008 году он стал бронзовым призером европейского первенства.