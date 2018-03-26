Марков объяснил свой отказ от перехода в «Зенит»

Нападающий московского "Динамо" Евгений Марков рассказал о причине отказа от перехода в петербургский "Зенит". Об этом сообщает "Советский спорт".
"Ни капли не жалею, что выбрал "Динамо", а не "Зенит". Я хочу развиваться, прогрессировать и играть", — цитирует игрока официальный твиттер "Динамо".
Марков также отметил, что не собирается сидеть на скамейке запасных в "Зените".
"Буду ли праздновать голы в ворота "Зенита" или "Тосно"? Обязательно!", — добавил Марков.
Ранее новички "Динамо" Константин Рауш и Марков вошли в стартовый состав на матч с "Уфой".