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Британская антидопинговая база подверглась атаке
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Британская антидопинговая база подверглась атаке 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Британское антидопинговое агентство (UKAD) подверглась атаке хакеров, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Independent.
Целью атаки, по заявлению UKAD, стала база данных с результатами допинг-тестирований футболистов английской премьер-лиги и членов олимпийской сборной.
Как сообщил представитель агентства, атака была безуспешной, идентифицировать злоумышленников не удалось.
Британские СМИ связывают атаку на UKAD c группировкой Fancy Bears, которая ранее получила доступ к антидопинговой системе ADAMS и поэтапно публиковала списки спортсменов, имевших терапевтические исключения и легально принимавших запрещенные препараты. В мире считают, что хакеры из Fancy Bears связаны с Россией.
 Ещё 6 источников 
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