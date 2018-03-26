Британская антидопинговая база подверглась атаке

Британское антидопинговое агентство (UKAD) подверглась атаке хакеров, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Independent.

Целью атаки, по заявлению UKAD, стала база данных с результатами допинг-тестирований футболистов английской премьер-лиги и членов олимпийской сборной.

Как сообщил представитель агентства, атака была безуспешной, идентифицировать злоумышленников не удалось.

Британские СМИ связывают атаку на UKAD c группировкой Fancy Bears, которая ранее получила доступ к антидопинговой системе ADAMS и поэтапно публиковала списки спортсменов, имевших терапевтические исключения и легально принимавших запрещенные препараты. В мире считают, что хакеры из Fancy Bears связаны с Россией.